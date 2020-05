“Universo Minori” dona 170 mascherine al comando dei carabinieri di Botricello

La situazione in cui versa l’Italia, ma possiamo dire l’intero Pianeta, non consente a nessuno di rimanere indifferente; e tanto più ai gruppi di volontariato, e vocati ad affrontare i problemi dei bisognosi, soprattutto se giovanissimi.

L’Associazione Universo Minori, con la sua presidente dottoressa Rita Tulelli, fa la sua parte anche in questa circostanza, decidendo di intervenire proprio in quei settori in cui pare ci sia maggiore debolezza e scarsezza: quello delle tutele personali della popolazione e degli operatori dei pubblici servizi.

A sue spese, l’Associazione ha fatto confezionare 170 mascherine a norma, e, in due momenti, le ha consegnate al Comando dei Carabinieri di Botricello, affinché siano utilizzate o donate, secondo le più impellenti esigenze.

Universo Minori, continuerà in questa attività, individuando i bisogni cui venire incontro.