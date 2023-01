“Universo Minori” dona calze della Befana all’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro

L’Associazione Universo Minori, presieduta dalla dott.ssa Rita Tulelli, è stata presente anche in queste sante festività, con un contributo in denaro per l’impianto audio del Presepe vivente a Soveria Simeri, di cui la Tulelli è cittadina onoraria.

La tradizione del Presepe, radicata in tutto il mondo cattolico, diventa tanto più popolare, quando esso viene recitato e impegna così i cittadini a una partecipazione personale di alto valore religioso, sociale e culturale. La sacra rappresentazione comporta tuttavia problemi tecnici, quindi anche alcune spese: ed ecco il piccolo, sentito intervento dell’Associazione.

Fedele alla sua ispirazione istituzionale, Universo Minori ha donato le “calze della Befana” ai detenuti minorenni dell’apposita struttura. Il gesto ha lo scopo di infondere in loro un sentimento di normalità, nonostante la loro condizione, e farli sentire meno soli, in un giorno di festa in cui, proprio per questo, più i giovanissimi avvertono il disagio della lontananza dalla famiglia e dalla vita quotidiana, alla quale ci si augura possano per sempre tornare, e dimenticare ogni esperienza meno bella.