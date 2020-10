“Universo Minori” dona televisori all’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro

L’Associazione “Universo Minori”, presieduta dalla dottoressa Rita Tulelli, ha donato ai ragazzi ospiti dell’Istituto Penale per i Minorenni “Silvio Paternostro” di Catanzaro dei televisori al led di 32 pollici di una nota marca presente sul mercato in quanto si ritiene utile fornire loro strumenti di comunicazione, che facciano sentire, per loro natura, il rapporto e contatto con il mondo in cui si spera presto torneranno a vivere come cittadini consapevoli e operosi, infatti questi strumenti serviranno come fonte principale di notizie e per seguire i vari programmi proposti come quelli di politica, di sport, di musica, di spettacoli, film e tanti altri.

Prosegue così l’azione portata avanti dal sodalizio a favore dei giovanissimi, soprattutto quelli più svantaggiati e sfortunati, e che hanno bisogno di operazioni di rieducazione e reinserimento nel contesto sociale. Ciò, come si vede, supera il concetto stesso, pur nobile, di beneficenza, e mira al pieno recupero dei ragazzi detenuti.

Come diceva una delle principali figure intellettuali del pensiero psicologico e psicoanalitico, Carl Gustav Jung, “Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona” ed è questo il messaggio che l’Associazione vuole veicolare con questa donazione.