“Universo Minori” ha organizzato un processo simulato preso l’IPSIA Ferraris Maresca di Catanzaro

L’associazione “Universo Minori” con la presidente dottoressa Rita Tulelli, oggi presso l’Istituto “Petrucci – Ferraris – Maresca” di Catanzaro, guidato dalla dirigente scolastica Elisabetta Zaccone, ha svolto il processo simulato dal titolo “Forum for you”. Gli studenti dei plessi “Ferraris” e “Maresca” sono stati i protagonisti di un processo penale simulato nell’aula magna della scuola “Ferraris” dove hanno emozionato con la loro interpretazione convincente e consapevole.

I giovani attori hanno affrontato il tema della legalità basandosi su un copione scritto dall’avvocato Maria Claudia Conidi guidati dalle professoresse Concetta Papaleo e Giusy Sazio responsabili del progetto. Le docenti hanno parlato di “emozione” nell’accompagnare i giovani in questo percorso di legalità. Giudice d’eccezione l’Onorevole Angela Napoli, presidente dell’associazione “Risveglio Ideale”. L’avvocato Maria Claudia Conidi del foro di Catanzaro ha ideato questo progetto al fine di far entrare i giovani in un vero e proprio itinerario educativo da svolgere nelle scuole.

Gli studenti stamattina hanno impersonato i vari protagonisti coinvolti nei processi reali (Pubblico ministero, avvocato, imputato e collaboratore di giustizia) ed è stato per tutti loro un vero e proprio momento di crescita culturale. I ragazzi degli istituti “Ferraris” e “Maresca” alla fine della mattinata hanno letto due relazioni su come loro cambierebbero il processo penale e l’associazione “Universo Minori” li ha premiati offrendo a tutti i partecipanti, insegnanti compresi, un pranzo in un noto locale della città.