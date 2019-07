“Universo Minori” offre lo spettacolo del cantante Michele Tosi a Zagarise

Domani a Zagarise alle ore 21 00 presso la Chiesa del Rosario si terrà: Ciò che avrai donato resterà nelle mani di tutti”. Iniziativa organizzata dal comitato AVIS in ricordo del dottore Catizzone Antonio, della maestra Gozzer Capilupi Emilia, dell’ ostetrica Costa Emma.

Interverranno: Il sindaco Domenico Gallelli, il sacerdote Don Antonio Ranieri, la presidente dell’ associazione “Universo Minori” Rita Tulelli,Cinsia Tulello dell’ AVIS di Zagarise e Iolanda Mangone vice presidente la Zagara.

L’ associazione “Universo Minori” offrirà lo spettacolo musicale a cura del cantante Michele Tosi in Piazza Cesare Battisti.

La presidente dell’ associazione “Universo Minori” dottoressa Rita Tulelli, ringrazia la professoressa Adele Guzzeti e il comitato AVIS per il gradito invito e si complimenta per la bellissima iniziativa.