Uomo cade da un muretto, recuperato dai vigili del fuoco

Nella notte di ieri, intorno alle ore 2:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta a Donnici, dove era in corso la tradizionale Festa dell’Uva, per il recupero di un uomo accidentalmente caduto da un muretto.

L’intervento ha richiesto l’impiego di un’autoscala e l’utilizzo di tecniche di soccorso SAF (Speleo Alpino Fluviale), necessarie per raggiungere e mettere in sicurezza la persona ferita, precipitata da un’altezza di circa cinque metri.

L’uomo, cosciente al momento del recupero, è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto e successivamente trasportato all’Ospedale Civile di Cosenza per accertamenti.

Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori criticità.