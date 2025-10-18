Uomo di 38 anni residente in Calabria trovato morto in un B&B a Trani

Un uomo di soli 38 anni, di nazionalità rumena e residente in provincia di Reggio Calabria, è stato trovato senza vita questa mattina all’interno della stanza di un Bed & Breakfast a Trani. L’uomo, impiegato nel settore edile, si trovava in Puglia per motivi di lavoro.

​A dare l’allarme è stato un suo collega, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Purtroppo, l’arrivo dei sanitari del 118 è risultato vano: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

​Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte del 38enne.

Al momento, gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste e non escludono alcuna ipotesi, compresa quella che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

​Saranno probabilmente gli accertamenti medico-legali a fornire elementi più precisi sulle cause della prematura scomparsa dell’uomo, che lascia un vuoto inaspettato nella comunità calabrese di residenza.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire ogni dettaglio della tragica vicenda.