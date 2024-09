Uomo di 39 anni con una ferita d’arma da fuoco sulla gamba

Un uomo di 39 anni, originario di San Gregorio d’Ippona, è arrivato ieri pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia presentando una ferita d’arma da fuoco sulla gamba destra che ha causato la frattura del femore.

I sanitari hanno subito avvisato gli uomini della Questura che si sono recati al nosocomio per ascoltare la vittima. Indagini in corso da parte della Squadra mobile per ricostruire le dinamiche e identificare l’aggressore.

Pochi giorni fa, sempre a San Gregorio d’Ippona, è stata presa di mira l’auto del sindaco Pasquale Farfaglia, attinta da 17 colpi di pistola.