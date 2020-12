Uomo di 44 anni muore cadendo dal sesto piano, indaga la procura

Un uomo di 44 anni, Gianluca Donvito, è stato trovato morto intorno alle 23,30 di ieri in via Pietro Nenni, nell’area di Vaglio Lise, a ridosso del quartiere popolare di via Popilia a Cosenza. La vittima, con ferite in varie parti del corpo ed alla testa provocate da una caduta, era riverso al suolo davanti alla propria abitazione.

Sembra sia precipitato dal sesto piano. Al momento non ci sono testimoni in grado di fornire notizie utili agli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia bruzia, diretti dal capitano Giuseppe Merola ed i vigili del fuoco.

La direzione delle indagini è stata assunta dalla procura di Cosenza. Il medico legale ha eseguito l’esame esterno del cadavere ed il magistrato ha ordinato l’esecuzione dell’autopsia. I carabinieri stanno interrogando parenti e conoscenti del quarantaquattrenne che aveva avuto piccoli guai giudiziari in passato.