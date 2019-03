Un uomo, R.C. di 46 anni, è morto nel primo pomeriggio di ieri, a Caulonia, dopo essere rimasto schiacciato sotto il veicolo che stava riparando.

Secondo quanto si è appreso l’uomo, aveva aperto il cofano dell’auto, parcheggiata in pendenza, per verificare il quadro meccanico quando all’improvviso il mezzo, probabilmente per un guasto al sistema frenante, ha travolto l’uomo trascinandolo per una decina di metri.