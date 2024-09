Un uomo di 56 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio in una abitazione a Stalettì, in provincia di Catanzaro.

Si tratta del 56enne Davide Rotella, 56 anni, di Catanzaro, nipote del celebre artista Mimmo Rotella,

Sul posto Carabinieri, Gdf, Vigili del fuoco e 118. Le cause del decesso sono in via di accertamento.

E’ stato stabilito che non ci sarà autopsia. I funerali si terranno sabato alle 11 al Conventino.