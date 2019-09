Uomo di 65 anni cade da un albero e muore, inutili i soccorsi

Un uomo di 65 anni, di cui al momento non è stato reso noto il nome, è tragicamente deceduto nel pomeriggio di ieri in provincia di Cosenza, precisamente nel comune di Corigliano-Rossano, in località Seggio.

Le notizie che arrivano dal luogo sono ancora molto frammentarie, ma sembrerebbe che l’uomo stesse lavorando su un albero, quando per cause ancora tutte in corso di ricostruzione, è caduto e precipitato nel vuoto.

L’impatto con il suolo è stato purtroppo violentissimo. Sul luogo si sono quindi recati con tempestività i sanitari del 118 che hanno tentato di prestargli tutte le cure del caso. I sanitari avevano allertato anche l’elisoccorso in modo tale da poterlo trasportare più velocemente in ospedale. Purtroppo però, è stato tutto inutile in quanto il cuore del 65enne ha smesso di battere e tutti i tentativi effettuati per poterlo rianimare sono risultati essere inutili.

Sul luogo della tragedia si sono recate le forze dell’ordine della compagnia di Rossano che hanno iniziato a condurre tutti i rilievi utili del caso per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto si è verificato e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.