Uomo di 74 anni muore investito da un taxi

Un uomo, Giuseppe Adamo, 74 anni, è deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere stato investito da un taxi, una Fiat Croma.

Secondo quanto si è appreso, l’uomo stava attraversando la strada in via dei Bizantini, nel quartiere Capizzaglie, quanto è stato investito dall’auto che si è fermata per prestare soccorso.

Sul posto il personale del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale dove poi è deceduto. I rilievi del caso e gli accertamenti sono stati svolti da parte della Polizia locale di Lamezia.