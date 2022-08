Uomo di 77 anni trovato carbonizzato in un’auto, indagini in corso

Proseguono le indagini ricostruire la dinamica di quanto accaduto dopo il rinvenimento del corpo di un anziano, Francesco De Fazio, di 77 anni, trovato carbonizzato nella notte tra sabato e domenica nella sua auto, a Lamezia Terme.

A far scattare l’allarme una telefonata arrivata poco dopo le 4 del mattino ai vigili del fuoco. L’uomo, contadino, era all’interno di una Daewoo Matiz sul lato del conducente. La vettura era in via Giuseppe Conte, in contrada Piombo.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto l’auto era avvolta dalle fiamme e all’interno vi era il corpo del 77enne. La polizia ha avviato mirate indagini per stabilire se si tratti di suicidio o di omicidio.