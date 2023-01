Uomo di 94 anni travolto e ucciso dal suo motocoltivatore nel catanzarese

Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina in Via Metaponto nel comune di Botricello (CZ) per soccorso a persona.

Il malcapitato, un uomo di anni 94 che per cause in corso di accertamento veniva travolto dal motocoltivatore da lui stesso condotto perdendo la vita.

Sul posto personale sanitario del SEU118 ed elisoccorso che ha proceduto ad espletare le manovre di rianimazione ma, l’anziano signore era già deceduto.

Intervento dei vigili del fuoco è valso al recupero della salma ed alla messa in sicurezza del motocoltivatore.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.