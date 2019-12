Uomo investito sulla Ss 106 tra Badolato e Santa Caterina, il corpo ritrovato stamattina

Non sono state ancora chiarite in maniera definitiva le circostanze che hanno provocato la morte, nella serata di lunedì, di una persona della quale, al momento, non si conoscono ancora le generalità complete.

Secondo quanto si è appreso, la vittima, sarebbe stata investita sulla statale 106 nel tratto compreso fra Badolato e Santa Caterina da un’automobile condotta da un pensionato di Badolato che resosi conto dell’impatto, però, non è riuscito a trovare il corpo.

Il ritrovamento, infatti, sarebbe avvenuto solamente questa mattina a seguito dei controlli e delle verifiche avviate a seguito di un altro incidente stradale nella stessa zona.

Il pensionato è stato denunciato per omicidio stradale. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per identificare compiutamente la vittima.