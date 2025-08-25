Uomo muore dopo aver tentato di sedare una rissa sul lungomare di Tropea

Un uomo di 45 anni è deceduto la scorsa notte a Tropea dopo aver tentato di sedare una rissa sul lungomare. L’uomo, che lavorava in un locale della zona, si è sentito male ed è morto poco dopo.

La rissa, che ha coinvolto una decina di giovani, è iniziata all’interno del locale dove la vittima lavorava per poi spostarsi sul lungomare, dove i partecipanti hanno continuato a colpirsi con calci e pugni.

Oltre alla vittima, un giovane è rimasto gravemente ferito e, dopo essere stato assistito a Tropea, è stato trasferito all’ospedale di Catania.

I carabinieri della Compagnia di Tropea hanno avviato le indagini, ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza per identificare le persone coinvolte. L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.