Uomo muore schiacciato dal suo trattore

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in Loc. VELATI nel comune di Platania per incidente con mezzo agricolo.

Per cause in corso di accertamento, un trattore agricolo si è ribaltato. Il conducente rimasto schiacciato dalle lamiere è deceduto.

Sul posto presenti altresì Polizia Locale, Suem118 e Carabinieri.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo e ad estrarre il corpo esanime dalle lamiere. A constatare il decesso del malcapitato, presente il medico legale.