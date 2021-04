Uomo scomparso trovato morto in canale nel catanzarese

Un uomo di 71 anni è stato ritrovato privo di vita nella tarda serata di ieri, dopo che si erano perse le sue tracce. La tragedia è avvenuta a Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro.

Secondo quanto accertato, l’uomo era stato visto nel pomeriggio da alcuni congiunti, mentre passeggiava in paese. Immediate le ricerche da parte di carabinieri e dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato in un canale.

L’ipotesi più accreditata è che Quintino Costanzo possa essere stato colto da un malore, cadendo poi nel canale. Sono in corso accertamenti da parte dei militari della Compagnia di Sellia Marina.