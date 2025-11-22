Uomo si perde nei boschi, trovato e salvato dai vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, alle ore 12:50 circa, il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha ricevuto una segnalazione da un cittadino presente nel centro abitato di Bagaladi (RC).

L’uomo ha riferito che il fratello, che si era inoltrato in una zona boscata per un’escursione (probabilmente alla ricerca di funghi), non si era presentato all’appuntamento nel punto stabilito.

È stato quindi attivato immediatamente il protocollo di ricerca per persona dispersa. I Vigili del Fuoco sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con il disperso, acquisendo le coordinate GPS utili alla localizzazione.

Contestualmente è stata inviata sul posto la squadra di Melito Porto Salvo ed è stato richiesto il supporto aereo dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Alle ore 14:10 l’equipaggio dell’elicottero ha individuato la persona dispersa, procedendo alle operazioni di recupero mediante verricello.

L’intervento si è concluso con il recupero dell’uomo, in buone condizioni. Sul posto carabinieri della stazione di Bagaladi per quanto di rispettiva competenza.