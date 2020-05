Uomo trovato privo di vita ai bordi di una strada, ipotesi morte naturale

Un uomo, dall’apparente età di 40 anni, presumibilmente cittadino polacco, è stato trovato privo di vita ai bordi della strada in contrada Caccia di Placido a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano. Ad accorgersi del corpo senza vita, alcuni ragazzi che nella zona stavano praticando attività motoria nella zona a seguito dell’allentamento delle restrizioni per il contenimento del Covid 19.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corigliano e il medico legale per l’ispezione cadaverica. Da un primo esame esterno non risultano segni di violenza. L’ipotesi più probabile è che l’uomo sia morto per cause naturali. E’ stata comunque disposta l’autopsia.