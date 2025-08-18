Urmig e San Giuseppe in sinergia per il Festival della birra a Rizziconi

L’associazione Urmig di Rizziconi e l’associazione San Giuseppe di Taurianova presiederanno il famoso festival della birra che è arrivato alla 19esima edizione, l’associazione Agorà di Rizziconi ha scelto di nuovo la nostra realtà socio sanitaria che insieme all’altra summenzionata con 2 soccorritori e un mezzo di soccorso saranno presenti con un presidio fisso per le 4 serate di agosto 20-21-22-23 dalle 21 alle 1 dove sicuramente ci sarà un’affluenza massiccia di turisti e visitatori.

Con la presente volevamo ringraziare tutto il direttivo dell’Agora’ di Rizziconi cercando di garantire la sicurezza sanitaria nelle serate di festa.