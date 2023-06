Usa il cellulare durante la prova della maturità: bocciato, dovrà ripetere anno ed esame

La vicenda è avvenuta in un liceo di Sulmona (L’Aquila) pochi giorni fa, durante la seconda prova degli scritti della maturità 2023.

Presso il Liceo delle Scienze Sociali “Giambattista Vico” della provincia aquilana, i professori hanno “pizzicato” uno studente intento a utilizzare il cellulare nel mezzo dell’esame.

Immediate le conseguenze: l’elaborato è stato annullato e il ragazzo estromesso dall’esame di maturità. Dovrà quindi ripetere la prova l’anno prossimo, dopo aver frequentato per la seconda volta il quinto superiore.

“L’esame di maturità è una prova ufficiale. Se fossi stata membro di commissione avrei tenuto lo stesso atteggiamento. Su questo punto non si transige. Dispiace per il ragazzo, ma la commissione non poteva fare altro” ha commentato la dirigente Caterina Fantauzzi.

Aumentano di giorno in giorno le scuole che vietano l’utilizzo degli smartphone in classe e sono sempre più netti i provvedimenti presi nei confronti di chi non rispetta le indicazioni.

In questo caso, è stata dura la reazione della commissione, che ha scelto di penalizzare il ragazzo con l’annullamento della prova e la bocciatura: non solo il giovane non potrà sostenere la maturità, ma dovrà anche ripetere l’intero anno scolastico. (Fanpage.it)