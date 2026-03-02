USA senza Europa

Gli USA fanno guerra all’Iran; l’Iran risponde al fuoco. Prima dell’attacco, Trump non ha avvertito nemmeno il suo partito repubblicano; meno che meno ha informato la NATO, l’Europa (dis)Unita, e, singolarmente, Francia e Germania e Italia. Che fanno, Francia e Germania e Italia ed EU e NATO? Niente, semplicemente niente. E niente possono fare, essendo politicamente e militarmente non dico impotenti, ma certo marginali.

Attenti che non significa assenti. L’Italia ha un presidio di 300 militari nel Kuweit, e navi da guerra nell’operazione Aspìdes… che però continuano a chiamare Àspides. Sarebbe greco, quindi ἀσπίδες, cioè scudi, e non latino e italiano àspidi cioè serpenti: anche perché da quelle parti ce ne sono già abbastanza, di ofidi di ogni stirpe e religione!

Ecco: se arriva un missile, un drone, che devono fare, le nostre navi? Avete indovinato: usare i nostri ottimi e famosi cannoni da 76; e subito, mica prima fare indagini. À la guerre comme à la guerre…

Ma l’art. 11… tranquilli, c’è sempre l’art. 52. Appello a tutti quelli che amano la costituzione: prima di amarla, leggetela, art. 52 incluso; e anche l’art. 11, non sono appena cinque parole, sono più di 70. Studiate.

Che altro deve succedere, perché gli Europei si decidano a disfare al volo l’attuale Europa (dis)Unita? Bisogna mandare a casa l’inutile e costoso parlamento europeo cimitero degli elefanti, e la bella statuina Ursula; e formare un direttorio politico di fatto; e accettare l’idea che la Seconda guerra mondiale è finita dal 1945; e dei vincitori, l’Unione Sovietica non esiste dal 1990; la Gran Bretagna del 1945 aveva un impero mondiale, e oggi compare sui giornali solo per regi pettegolezzi; e la Francia ha tutt’altro che grandeur. A proposito, nel 1945 c’erano due Germanie, oggi una sola… e non se la passa benissimo.

Anche l’Italia, è ora che dichiari finita la guerra, con un’operazione culturale di narrazione di come andarono le cose. E che pretenda da tutti, anche da Trump, il suo posto nel mondo.

Ah, ora che ci penso? Che manteniamo a fare l’inutile ONU? Ahahahahahahahah!

Ulderico Nisticò