Ustica, ovvero: i missili non partono da soli

Ormai è nozione comune che l’aereo di Ustica è (non sia!) stato abbattuto da un qualcosa, verosimilmente un missile. Il proiettile, quale che fosse, non è partito da solo; però nemmeno voleva colpire un pacifico aereo italiano, immagino; ma partì sparato da qualcuno, e doveva raggiungere il bersaglio X, mentre invece colpì quello Y, cioè il DC 9.

È dunque probabile che a spararlo sia stato un imbecille dalla pessima mira? Sì, è possibile. E chi voleva colpire, quel cecato, umano o elettronico che fosse?

Dicono Gheddafi… quel Gheddafi che nel 2011 verrà effettivamente assassinato da tre tagliagole: Sarkozy, Francia; Cameron G. Bretagna; Obama, USA; che gettarono la Libia nel disastro attuale, inclusi i clandestini; con l’8 settembre di Napolitano e Berlusconi.

Dobbiamo pensare a un tentato e fallito assassinio già nel 1980? È possibile. Ed è possibile che fossero i predecessori di quei tre mascalzoni? E che fine ha fatto l’areo libico di Castelsilano?

Attenzione: l’aereo italiano volava in cielo italiano, da Bologna a Palermo; il missile vagante non era italiano, ma straniero; e mai come in quel 1980 risuonò il grido del Machiavelli, “A ognuno puzza questo barbaro dominio”. A ognuno? Povero messer Niccolò!

Per 40 anni, fu silenzio, furono depistaggi, furono negazioni… E passarono la Prima repubblica, e la Seconda, con i seguenti presidenti: Pertini, Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella; tutti muti; e governi di centrosinistra, centrodestra e vari; tutti silenziosi. Pare che il barbaro dominio non puzzi a ognuno, anzi quasi a nessuno, e le italiche narici soffrono di raffreddore. Del resto, abbiamo perso la guerra e a scuola insegnano che l’abbiamo vinta: ahahahahahahah!

E ora? Statistiche alla mano, quasi tutti quelli che nel 1980 erano uomini fatti, o sono morti di vecchiaia o morti e basta (da Pisciotta a Sindona, c’è sempre un caffè), o morranno tra poco, o comunque sono rimbambiti. Mors solvit omnia, ovvero i morti non parlano e non possono essere processati come papa Formoso nel X secolo, interrogato quando era già putrefatto, e rivelatosi poco loquace. No, politici e militari francesi, britannici, statunitensi e italiani morti o in senescenza, non possono raccontare nulla. Lo stesso per tanti altri misteri: per esempio, perché Aldo Moro e non un altro qualsiasi; che è la vera domanda interessante, e che non ha rivolto nessuno a nessuno.

A mio modestissimo avviso, ci cova un’intera tribù di gatte; le quali coveranno ancora senza miagolare. Oppure, se mai tra decenni verrà fuori il mitico “documento d’archivio”, occuperà un trafiletto di giornale.

Non mi resta che un sogno retroattivo, che l’Italia (o qualche italiano?) del 1980 abbia appreso la verità dei fatti, e abbia assunto subito dei provvedimenti; uno di quei provvedimenti che non si leggono sui giornali, e non se ne fanno dibattiti in televisione.

E chi lo sa?

Ulderico Nisticò