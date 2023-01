Usus pecuniae est in emissione

La funzione del denaro è nella sua spesa. Attenti, non lo ha detto un gaudente sibarita in caccia di piaceri mondani o un bieco capitalista degli anni ruggenti 1920, bensì uno che non so dire se sia stato più santo o più saggio (santo perché saggio, secondo me), Tommaso d’Aquino.

Che c’entra? C’entra, perché leggo e sento che il Meridione è in subbuglio e nel terrore che lo Stato e l’Europa non mandino più quattrini per colpa di Calderoli e della Lega.

Ebbene, quando Calderoli faceva ancora la Media, alla Calabria sono arrivati vagoni di lire poi euro, e la Calabria non li ha spesi per inettitudine di politicanti e per ignoranza di burocrati raccomandatissimi.

Esempio, i tre milioni di per i Bronzi: che fine hanno fatto? Eccetera eccetera.

Ecco perché io sono favorevolissimo all’autonomia differenziata. Perché la “pecunia” ce la dovremo sudare; e, se ce la sudiamo, dovremo spenderla. Come insegna l’Aquinate…

… e siccome il 70% dei meridionalisti ignora la storia del Meridione e la storia in genere, e figuratevi la filosofia, Tommaso non era uno del “Norde” al seguito di “Garubbaddu”, bensì un membro di nobilissima stirpe longobarda, nato secondo alcuni a Roccasecca, secondo altri a Belcastro, comunque meridionalissimo.

Per spendere i soldi, dovremo smetterla di votare per i parenti e i gli amici; e pensionare a pedatoni i passacarte di Regione, Province, Comuni ed enti vari inutili.

Ulderico Nisticò