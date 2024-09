Uvetta e frutta secca mista ritirato dal mercato per rischio chimico. Ecco info e lotti

È allarme per i prodotti alimentari non conformi per “deviazione della qualità” non ulteriormente specificata.

Tracce sono state trovate in seguito ad analisi di controllo, in alcuni lotti di un mix di uvetta e frutta secca a marchio MorgenLand.

Lo segnala il ministero della Salute sul portale del dicastero dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” con l’intento di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, anche se con un ritardo di 20 giorni: gli avvisi, pubblicati in data di oggi 25/09/2024, sono infatti datati 04/09/2024.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la non conformità per “deviazione della qualità” non ulteriormente specificata.

In particolare, sono stati ritirati dei lotti di Uvetta sultanina essiccata bio, in sacchetti da 500 grammi appartenenti ai lotti numeri L240806, con il termine minimo di conservazione del 28/03/2025, e L241385 con il TMC 14/05/2025; Misto di noci e frutta secca bio per studenti, in sacchetti da 250 grammi, con il numero di lotto L240941 e il il termine minimo di conservazione del 03/02/2025.

I richiami riguardano tutti lo stesso produttore, ovvero la EgeSun GmbH. L’azienda ha sede a Oyten, Bassa Sassonia, Germania, Lubkemannstraße 7.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i prodotti e restituirli al punto vendita d’acquisto dove saranno rimborsati o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.