Vaccinazione, attiva la procedura di prenotazione per i cittadini non residenti in Calabria

È attiva la preadesione su www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it per la vaccinazione dei cittadini non residenti in Calabria.

In fase di prenotazione, qualora il cittadino non riuscisse ad accedere alla piattaforma, il sistema mostrerà una finestra pop up informativa e consentirà all’utente di effettuare la preadesione mediante il pulsante “Richiedi Abilitazione”.

I propri dati verranno verificati nelle 24-48 ore. Successivamente, si potrà accedere alla piattaforma ed effettuare la prenotazione per la vaccinazione.

Per info si può contattare il centralino dedicato della Protezione Civile: 0961 789775.