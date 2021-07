Vaccinazioni Ospedale di Soverato. Lunghe code e disservizi

Riceviamo e pubblichiamo:

Soverato 26.08.2021. Mancanza di personale? Disorganizzazione? cos’e’ che determina che una somministrazione prevista per le ore 19:00 subisca un ritardo di 4 ore causando non pochi disagi a chi desidera vaccinarsi? Difficile determinare le responsabilita’.

Sicuramente il malcontento generato ha determinato non poche defezioni. In molti hanno rinunciato al vaccino estenuati ed esasperati dall’attesa. Anziani e mamme con neonati al seguito sono stati lasciati in attesa per ore causando l’ira della folla.

La sicurezza dell’ospedale e’ stata costretta in tarda serata a chiamare in aiuto la forza dell’ordine.

Inutile prendersela con i pochi al lavoro che con dedizione hanno cercato di gestire l’ingestibile. Chi aiutera’ invece a migliorare la situazione?

L’appello alle istituzioni e’ lecito e una risposta doverosa sopratutto in un periodo in cui l’appello alla vaccinazione sembra essere l’unica arma per contenere la risalita dei contagi.

Daniele Panara