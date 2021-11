Vaccini anticovid, la terza dose non convince del tutto gli italiani

La terza dose non convince del tutto gli italiani. Nonostante i contagi in ripresa, un vaccinato su tre non si sottoporrebbe volentieri a una nuova puntura.

Uno su dieci è proprio risoluto: non farà l’ulteriore richiamo. E non si parla di no vax, ma di persone che avevano completato il ciclo con due dosi.

Per Guendalina Graffigna, psicologa dell’università Cattolica a Cremona e direttrice del centro di ricerche EngageMinds Hub, si tratta soprattutto di sfiducia: “L’uscita dal tunnel non è stata così immediata come avevano detto. E troppe volte siamo stati disillusi” (da la Repubblica)