Vaccini, dal 10 giugno via libera alle prenotazioni dai 18 anni in su

Il generale Figliuolo accelera sulle vaccinazioni anti-Covid. Secondo quanto trapela dalla struttura commissariale guidata dal responsabile per l’emergenza Coronavirus in Italia, dal 10 giugno verranno tolti i paletti per le prenotazioni secondo fasce d’età, aprendo anche ai più giovani la possibilità di poter prenotare la prima somministrazione della vaccinoprofilassi anti-Covid.

Una decisione, con annessa circolare pronta per essere emessa, che mira a riportare tutte le regioni allo stesso livello di copertura dei soggetti più a rischio, sia per fascia d’età, sia per patologia.

Del resto, le forniture lo permettono. Saranno infatti oltre 28 milioni le dosi disponibili da qui alla fine di giugno.