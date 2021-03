Vaccino anti-Covid19, FSP Polizia di Stato in video live streaming

Si è svolta la videoconferenza organizzata dalla Segreteria del Sindacato Provinciale FSP POLIZIA DI STATO in LIVE STREAMING su Catanzaro Village, con interventi del tutto necessari e molto apprezzati dato l’ argomento di assoluta importanza sul VACCINO ANTI-COVID19.

Un confronto che ha assorbito in diretta persino la notizia riguardante il blocco della somministrazione del Vaccino Astra Zeneca anche in Italia, da qui i commenti ulteriori sulla vicenda che non sembra lasciare spazio al dubbio, dunque, tutto si ferma per adesso.

Una diretta seguita e condivisa sino in Florida, tanti i post provenienti da tutta Italia e con relativo interesse, quello per cui gli organizzatori si sono impegnati affinché potesse concretizzarsi una live streaming disponibile sulla pagina facebook: CATANZARO VILLAGE nella sezione video.

Ci saranno ancora approfondimenti sul Vaccino AntiCovid 19, la partecipazione numerosa degli utenti ci motiva nel proseguire con il Segretario Provinciale Organizzativo: VINCENZO VARANO, Segretario Generale Provinciale: ROCCO MORELLI, Ordinario di Igiene Generale: CARMELO NOBILE, Vice Presidente Nazionale FSP: FRANCO MACCARI, il tutto condotto da Valentina Vono con la produzione di EXENCE LIVE e del Presidente John Nìstico.