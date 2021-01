Vaccino Coronavirus, la Calabria ultima in Italia per somministrazioni

Sono 41484 le dosi di vaccino somministrate in Calabria su un totale 62680 dosi consegnate. In termini percentuali la nostra regione è salita al 66,2%, ma è tornata ad essere la regione con i peggiori numeri in Italia nel rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. L’ultimo aggiornamento sui dati risale alle 8 di stamattina.

La Calabria è ben lontana dalla media nazionale, 81%, mentre in valore assoluto nel nostro paese finora sono state somministrate più di un milione e novecentomila dosi su un totale di dosi consegnate pari a 2milioni e 325mila.

La regione più virtuosa è la Campania, mentre la Liguria, con il 66,5%, fa poco meglio della Calabria.