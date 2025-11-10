Valentina Mazzocca, voce calabrese dal cuore soul: in arrivo il nuovo singolo “Whisky”

Un brano intenso e raffinato che conferma la maturità artistica di una cantante autentica e appassionata

C’è grande attesa per il nuovo singolo della cantante calabrese Valentina Mazzocca, intitolato “Whisky”. Il brano, in uscita nei prossimi giorni, si preannuncia come l’ennesimo successo di un’artista che ha saputo conquistare pubblico e critica con una voce densa di emozione e un carattere musicale forte, capace di fondere eleganza, intensità e passione.

Formatasi sin da giovanissima nel mondo del teatro, con particolare attenzione agli autori britannici dell’epoca elisabettiana, Valentina ha poi trovato la sua vera dimensione nel canto, dedicandosi con disciplina e sensibilità alla tecnica vocale moderna e al gospel. “Il canto non è solo espressione della voce, ma di tutto il corpo” – ama ripetere, a sottolineare la sua visione olistica della musica come esperienza fisica e spirituale insieme.

Il percorso artistico di Valentina Mazzocca è una storia di crescita, ricerca e autenticità. La lunga esperienza sui palchi, arricchita da collaborazioni con affermati musicisti italiani, le ha donato quella consapevolezza scenica che oggi la rende una professionista completa. Nei suoi brani si avvertono le influenze dei grandi maestri che hanno segnato la sua formazione: da Pino Daniele e James Senese, per la raffinatezza dei fraseggi e l’anima partenopea, a Lucio Dalla, nelle sfumature vocali più intime, fino alle sonorità jazz di Esperanza Spalding, Diane Schuur e Billie Holiday.

Autrice, arrangiatrice e interprete dei propri brani, Valentina collabora stabilmente con Andrea Gallelli, che ne cura gli arrangiamenti e le registrazioni, e con Sergio Gambino, autore dei testi di alcune delle sue canzoni. Un lavoro di squadra che valorizza la sua personalità artistica e il suo stile riconoscibile: un soul mediterraneo capace di toccare corde profonde.

Oggi, oltre all’attività live con band e musicisti provenienti da tutta Italia, Valentina Mazzocca trasmette la sua passione anche come docente, tenendo corsi di tecnica vocale in diverse scuole della Calabria. Con “Whisky”, promette di regalarci ancora una volta quella miscela di intensità e raffinatezza che la distingue: una voce che non canta solo note, ma emozioni.