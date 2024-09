Vallefiorita, in corso ricerche di una persona scomparsa

Reclutamento volontari per Supporto alle Operazioni di Ricerca: “Cari cittadini di Vallefiorita,

In un momento di emergenza come questo, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. I Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Protezione Civile stanno coordinando le operazioni di ricerca, e il vostro supporto può fare la differenza.

Chiunque desideri mettersi a disposizione per collaborare nelle operazioni di ricerca è invitato a contattare il Sindaco.

Grazie per la vostra disponibilità e per il vostro spirito di solidarietà”. Lo si legge nella pagina ufficiale Facebook del comune di Vallefiorita.