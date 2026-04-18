Vallefiorita, sfregiato il “Vicolo dell’Amore”: la comunità risponde al vandalismo con l’unità

Non è stato solo un atto di vandalismo, ma un colpo al cuore del decoro urbano e del volontariato locale. Nelle scorse ore, il celebre Vicolo dell’Amore di Vallefiorita è stato oggetto di pesanti danneggiamenti che hanno devastato l’allestimento curato con dedizione dalla Pro Loco locale.

​L’episodio ha immediatamente sollevato un’ondata di sdegno tra i cittadini, spingendo l’Amministrazione comunale a prendere una posizione netta e ufficiale.

​La condanna del Sindaco e dell’Amministrazione

​In una nota congiunta, il Sindaco e la giunta hanno espresso una ferma condanna per l’accaduto, sottolineando come il danno superi di gran lunga il mero valore materiale degli arredi distrutti.

​”Non è solo un danno economico, è un attacco ai valori di tutta la comunità,” dichiarano dal Comune. “A chi sceglie la distruzione, noi rispondiamo con la costruzione; a chi alimenta polemiche, rispondiamo con il dialogo.”

​Un patto di cittadinanza contro il degrado

​L’Amministrazione ha voluto ribadire che gesti del genere, pur isolati, non riusciranno a scalfire il senso civico della popolazione. L’obiettivo dichiarato è quello di non arretrare di un passo, ma anzi di rilanciare l’impegno per un paese più bello e accogliente.

​Il piano d’azione per il futuro di Vallefiorita si muove su tre binari:

​Collaborazione: Un legame ancora più stretto tra Comune, Associazioni e Parrocchia.

​Resilienza: Ripristino immediato delle aree danneggiate per dimostrare che la cura del bene comune è più forte dell’inciviltà.

​Partecipazione: Coinvolgimento attivo dei residenti per vigilare e valorizzare il territorio.

​”La maggioranza ama il paese”

​Nonostante l’amarezza per l’accaduto, il messaggio che arriva dal Palazzo di Città è di grande speranza. L’Amministrazione si dice certa che la “stragrande maggioranza” dei cittadini di Vallefiorita non si riconosca in questi atti di violenza gratuita, condividendo invece i principi di rispetto e partecipazione.

​La sfida al vandalismo è lanciata: Vallefiorita non si ferma e riparte dalla bellezza del suo vicolo più iconico, simbolo di un amore per il territorio che nessun atto vandalico potrà mai oscurare.