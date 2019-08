Vallefiorita – Un uomo di 34 anni si toglie la vita

Un uomo di 34 anni, di Vallefiorita, si è tolto la vita dopo essersi nella sua casa, situata nel centro storico.

Per motivi in corso di accertamento, l’uomo, che lavorava in agricoltura, si sarebbe impiccato utilizzando una corda appesa alla ringhiera della scala interna della sua abitazione. Il cadavere è stato scoperto dal fratello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Squillace, i sanitari del Suem 118 e il medico legale. Il pm di turno, dottor Mandolfini, ha poi disposto che la salma venisse consegnata ai familiari. I funerali si terranno domani pomeriggio a Vallefiorita.

Carmela Commodaro – S1TV