Valorizzazione di prodotti tipici e identitari alla “Festa della Montagna” di Girifalco

Nell’ambito del progetto “Filiere corte e mercati locali”, previsto dalla misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”, finalizzato alla partecipazione e all’organizzazione di eventi a livello locale, quali sagre, degustazioni, show cooking, diretti a far acquisire ai cittadini e consumatori l’importanza dell’agricoltura di prossimità e dei prodotti a km 0 e filiera corta”, il Gal “Serre Calabresi” ha partecipato, con la concessione di un contributo, alla seconda edizione della “Festa della Montagna” di Girifalco.

Il primo di una serie di eventi itineranti e di cooperazione interterritoriale che il Gruppo di Azione locale ha inteso sostenere.

La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale, è stata accolta nell’amena cornice di Monte Covello, luogo che si contraddistingue per la sua ricchezza naturalistica. Posto al centro dell’istmo di Catanzaro, nel punto più stretto della penisola italiana, si affaccia su due mari.

Dal pomeriggio giochi e sport hanno intrattenuto bambini e ragazzi. Prodotti della migliore produzione locale, presenti, dal dolce al salato, in stand gastronomici e casette di legno, hanno deliziato i palati dei numerosi partecipanti. In questo contesto si inseriscono anche gli show cooking e l’assaggio di tre preparazioni rappresentative della tradizione: melanzane ripiene, braciole di patate e “patati e pipi”, volti a promuovere la cultura del gusto e la qualità del cibo. Curiosità hanno destato gli artigiani in mostra. Il ritmo della tarantella ha animato la serata.

Questi i diversi elementi che hanno concorso a determinare il successo della manifestazione che, nelle intenzioni degli organizzatori, ha avuto «lo scopo di favorire lo sviluppo turistico, sociale ed economico sul territorio montano, la promozione del sistema agroalimentare locale, incentivando il consumo di cibi sani e sostenibili, richiamando l’identità profonda di un territorio».

Finalità che si legano con gli obiettivi del progetto “Filiere corte e mercati locali” che, ha informato il presidente del Gal “Serre Calabresi” Marziale Battaglia, «mira alla valorizzazione delle tipicità, unicità e irripetibilità delle risorse naturali ed enogastronomiche dei territori coinvolti, a promuovere la conoscenza de territorio, la sua crescita socio culturale attraverso la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici e identitari.

Il progetto coerentemente agli obiettivi del Pal Spes “Strategie per Restare”, punta anche al recupero del sistema agro-economico tradizionale. Con il contributo a questa e simili iniziative, infatti, si prende atto anche delle recenti tendenze alla riscoperta memoria storica dei luoghi, al ritorno alla ruralità e della maggiore sensibilità alla genuinità dei prodotti.

La valorizzazione delle aree montane si lega, inoltre, in una visione più ampia, alle linee di operatività del Gal e a progetti di recente avvio».