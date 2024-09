Vasco Rossi: “20 anni fa c’era l’indimenticabile Catanzaro!”

“Il concerto-evento gratuito per il sud davanti ai 400.000!! L’evento più iconico di sempre. Ribattezzato “Vascstock”.

“C’era un desiderio che avevo da tempo … organizzare un grande concerto gratuito al Sud. Facile a dirsi, ma difficile da realizzare concretamente perché al Sud non ci sono posti dedicati alla musica live e strutture organizzative adeguate: alla fine l’abbiamo fatto a Germaneto (Catanzaro) davanti a 400 mila spettatori”.

“Per me il momento clou del Buoni o Cattivi Tour è stato proprio quello show che ho fortemente voluto, anche e soprattutto per restituire ai miei fan un po’ di quello che quotidianamente ricevo”.

“Che è tanto, tantissimo, con dimostrazioni incredibili di affetto che non smettono mai di stupirmi”.

“Fare un evento del genere per il Sud, naturalmente, rende tutto più complicato per una questione di strutture, ma proprio per questa ragione andava fatto li. Un concerto incredibile, superbagnato e supervissuto!” . Così la rockstar Vasco Rossi ricorda sui social il mitico concerto di 20 anni fa a Catanzaro in località Germaneto.