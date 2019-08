Vasto incendio a Gimigliano, il fuoco danneggia abitazioni

Incendio bosco e macchia mediterranea alta in prossimità di abitazioni.

Fronte fuoco molto vasto. Sul posto squadre boschive dei vigili del fuoco, squadre sede Centrale VVF Catanzaro con supporto di Autobotte e squadra distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Taverna.

Dos dei Vigili del Fuoco sta coordinando le operazioni di spegnimento delle squadre a terra e mezzi aerei.

Sta operando al momento elicottero regionale ed un Canadair.

Altro mezzo aereo in arrivo a supporto.

Il fuoco ha danneggiato alcune abitazioni e nei terreni attraversati dal rogo alcuni casolari disabitati contenenti attrezzature agricole sono stati interessati dalle fiamme.

Il sindaco del comune di Gimigliano ha richiesto il supporto dell’Associazione di Volontariato Diavoli Rossi di Tiriolo e ProCiv locale per evacuare, in via precauzionale, alcune abitazioni.

A supporto dei vigili del fuoco anche squadre di Calabria Verde. Al momento non si registrano danni a persone.