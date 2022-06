Vasto incendio alla pista Racing Kart “Due Mari”

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute alle ore 15. 20 circa presso la pista Racing Kart “Due Mari” in loc. VARRA nel comune di Amato (CZ).

Le fiamme che inizialmente hanno interessato sterpaglia e macchia mediterranea si sono propagate all’interno della pista di Go Kart coinvolgendo numerose pile di pneumatici utilizzate come barriere di protezione lungo il bordo della pista. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco con supporto di autobotte per rifornimento idrico.

La densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza ha allarmato gli abitanti della zona e numerosi automobilisti in transito sulla SS280. Numerose le segnalazioni pervenute presso la Sala operativa 115. Non si registrano danni a persone.