Vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea a Copanello, minacciato residence

Incendio di arbusti, macchia mediterranea e zona boscata sul costone a ridosso del residence la pineta a Copanello di Stalettì.

Sul posto la squadra boschiva dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro supportata dalla squadra della sede Centrale. Il personale vigilfuoco ha provveduto, in via precauzionale, ad evacuare le abitazioni del residence in quanto il fronte di fuoco, alimentato dal vento, si propagava molto velocemente.

Un DOS VF a coordinare le operazioni di soccorso delle squadre di terra e del mezzo aereo Drago VF124 del reparto volo di Lamezia Terme. Problemi di viabilità direzione Soverato, richiesto intervento Polizia stradale.