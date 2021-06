Vasto incendio di macchia mediterranea al parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Sellia Marina sono impegnate dalle ore 11.15 circa per un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea sviluppatosi sul costone, difronte il parco della Biodiversità Mediterranea, che dal torrente Fiumarella sale verso la frazione Lenza ed il quartiere Gagliano zona nord ovest della città di Catanzaro.

Al momento circa 15 unità vigilfuoco impegnati a circoscrivere l’incendio evitando che le fiamme raggiungano le abitazioni contenendo il fronte del fuoco per evitare che possa estendersi sul versante opposto del torrente interessando il parco.

Sul posto un direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) dei vigili del fuoco per coordinare le operazioni di soccorso effettuate dalle unità di terra nonché per il coordinamento del Canadair CAN15 che da circa mezz’ora è impegnato nell’operazioni di spegnimento. In arrivo anche un secondo velivolo Canadair a supporto di quello già operante.