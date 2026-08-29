Vasto incendio di vegetazione nella zona sud di Catanzaro

Un vasto incendio di vegetazione ha interessato la zona di via Ettore Molè, nella parte sud della città di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro con tre squadre della sede centrale, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico e da un’autoscala. Impegnate nelle operazioni anche le squadre in assetto AIB – Antincendio Boschivo della sede centrale di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme.

A causa della rapida propagazione delle fiamme, l’incendio ha interessato anche la copertura di un’abitazione. Il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l’edificio, evitando ulteriori conseguenze.

Sono circa 25 le unità dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

La situazione nella zona di via Ettore Molè è attualmente sotto controllo; proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica sul versante interessato dall’incendio in località Germaneto.

Le operazioni di soccorso sono coordinate dal Funzionario di servizio.