Vasto incendio di vegetazione nelle colline di Catanzaro

Sembrava che tutto fosse finito e che i temporali del mese di agosto avessero archiviato gli incendi di vegetazione.

Ed invece no. Eccoci qui punto e a capo. Il caldo è ritornato e, con esso, tutte le sue conseguenze.

Dalle ore 7.10 circa squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Sellia Marina sono impegnate per estinguere un vasto incendio di vegetazione nel quartiere Santa Maria di Catanzaro.

Il rogo sta interessando le colline tra via Tagliamento e Viale Isonzo in prossimità anche della SS106 Var/A.

Sul posto 8 mezzi dei vigili del fuoco con 20 unità e personale di Calabria Verde.

Il rogo ha interessato anche rifiuti e cataste di gomme che hanno generato una alta colonna di fumo nero, visibile a distanza, che ha creato non pochi disagi alla popolazione della zona. Intervento in corso.

Al momento non si registrano danni a persone. Sul posto in supporto alle squadre di terra operano due Canadair ed elicottero regionale.