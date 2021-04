Vax Day in Calabria, dall’1 al 4 maggio nuova campagna vaccinale per incrementare le somministrazioni

Over 80, soggetti fragili, persone dai 60 ai 79 anni di età, insegnanti e caregiver.

Dopo il “Vax Day” con oltre 35 mila dosi di vaccino somministrate, la Calabria mette la quarta. Sono quattro, infatti, come le foglie di un quadrifoglio, le giornate promosse dalla Regione Calabria, dal Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Difesa e Croce rossa. Il quadrifoglio è stato scelto come simbolo dell’iniziativa perché ad ogni foglia è associato un significato preciso: fiducia (di ritornare presto alla normalità), fede (nel ritenere che l’unica via per uscire dalla pandemia sia la vaccinazione), amore (vaccinarsi è un atto d’amore verso se stessi e gli altri) e fortuna (affinché questa circostanza possa attirare solo cose belle ed energie positive).

Si inizierà il 1° maggio per terminare il 4. Data finale scelta non a caso ma proposta, come messaggio di speranza per tutti i calabresi, durante l’ultima seduta del Consiglio regionale, essendo il giorno in cui si festeggia San Francesco di Paola nell’omonimo comune, protettore della Calabria.

La decisione è stata comunicata ai responsabili di tutte le Asp delle province calabresi durante una riunione svoltasi alla presenza del commissario Guido Longo, del dirigente generale della Protezione civile regionale, Fortunato Varone, di Caterina De Filippo dell’Unità di crisi regionale.

Ben 21 i punti vaccinali dislocati su tutto il territorio che apriranno, dalle ore 09:00 alle ore 22:00, agli over 80, oggetti fragili, persone dai 60 ai 79 anni di età, insegnanti di ogni ordine e grado e caregiver. Agli over 80 ed ai soggetti fragili sarà somministrato il vaccino Pfizer mentre, a tutti gli altri, l’Astrazeneca, salvo incompatibilità risultanti in fase di anamnesi. La procedura di prenotazione per i caregiver sarà attivata nelle prossime ore e, comunque, entro il 1° maggio.

“Lo scorso weekend – afferma Varone – i calabresi hanno risposto molto bene all’iniziativa. Abbiamo registrato numeri importanti che fanno bene alla sanità calabrese. Vogliamo continuare a dare un’accelerata alla vaccinazione e puntiamo a raggiungere le 30 mila dosi al giorno. Chiediamo la collaborazione di tutti e il rispetto delle procedure. Da domani, giovedì 29 aprile sarà attivo un numero regionale – 0961 789775 (operativo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, sabato dalle ore 9 alle ore 13, festivi esclusi) – per chiedere informazioni, comunicare disagi ai quali gli operatori cercheranno di dare risposte o soluzione in tempi rapidi. Ricordiamo che è obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma per evitare disagi e assembramenti e per far lavorare in serenità ed efficienza il personale. Inoltre, l’utilizzo della piattaforma serve per organizzare al meglio il servizio di somministrazione perché i centri vaccinali devono sapere quante persone arriveranno e a che ora, anche per un corretto scongelamento ed utilizzo delle dosi a disposizione.”

Per prenotarsi, si può chiamare o mandare un sms al numero verde 800.00.99.66 o sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it Si ricorda che, per evitare la diffusione di informazioni non corrette, occorre fare riferimento alle Ordinanze del Commissario Figliuolo, ai comunicati ufficiali della Regione Calabria e della Protezione Civile, consultabili anche su www.rcovid19.it.