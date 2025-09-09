Vede i carabinieri e tenta di fuggire con 16 kg di marijuana nell’auto, arrestato

Ennesimo arresto dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria. Questa volta, a finire in manette è stato un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pronto con ogni probabilità ad alimentare il mercato dello spaccio locale.

L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio a Pellaro. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di cambiare repentinamente direzione di marcia, nel chiaro intento di sottrarsi al controllo. Il gesto non è passato inosservato ai militari, che lo hanno seguito e fermato poco dopo.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire 30 involucri ben sigillati contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 16 chilogrammi.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo, terminate le formalità di rito, è stato trasferito nella Casa circondariale di Reggio Calabria “G. Panzera” – plesso Arghillà, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.