Vendita online di integratori contenenti Yohimbina, allarme del Ministero della Salute

Attraverso il Sistema di allerta rapida per alimenti e mangimi (RASFF) è stato comunicato che i seguenti integratori alimentari, prodotti in USA con diversi lotti e con i marchi:

Natrol Yohimbe Bark, Men’s Health capsule da 500 mg

Stamina-Rx – Maximum sexual stimulant compresse da 550 mg Hi-Tech Pharmaceuticals

conterrebbero dalla lettura dell’etichetta Yohimbina (o Yohimbe), sostanza ad attività farmacologicamente attiva, vietata negli integratori alimentari, che può avere serie ripercussioni sulla salute.

Questi due integratori non risultano notificati in Italia e sono venduti attraverso siti internet (Vitamarket) in diversi Paesi europei tra cui l’Italia. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori di non acquistare tali prodotti e di astenersi dal consumarli.