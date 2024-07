Venerdì 05 Luglio a Soverato si svolgerà il “Vintage Fest”

A Soverato venerdì 05 Luglio 2024 si svolgerà “Vintage Fest”: un evento con ingresso gratuito per appassionati di musica, moda, arte e stile.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’Associazione Calabria Communication con il patrocinio del Comune di Soverato, si svolgerà dalle 18:00 fino a tarda sera nella suggestiva cornice della Piazzetta ”Giardino degli Angeli” sul Lungomare Europa che si affaccia sullo splendido mare della Perla dello Ionio.

Sarà un’occasione perfetta per immergersi in un’atmosfera d’altri tempi e fare un tuffo nel passato attraverso dj set, talk con ospiti ed un’Area Market in cui poter scambiare/vendere/acquistare vinili, gadget, libri, abiti ed accessori.

Un contenitore in cui godere del fascino retrò con la musica che fa da filo conduttore e tante attività, intrattenimento e divertimento. Area Lounge dove gustare le proposte food e drink dei partner dell’evento, Area Game con gare di calcio balilla ed hula hoop ed Area Photo Booth per scattare una foto ricordo Polaroid con look retrò ed oggetti vintage acquistati.

Passioni ed interessi caratterizzati dallo scorrere del tempo vengono valorizzati e rilanciati in questa prima edizione tesa a favorire la partecipazione ed i processi di socializzazione giovanile attraverso attività creative e sociali.

Per una sera la location scelta dagli organizzatori, lo spazio verde della Piazzetta “Giardino degli Angeli” dedicato alle 13 vittime della tragedia del camping Le Giare del 10 Settembre 2000, si animerà con un’atmosfera di leggerezza che riecheggia la bellezza dei tempi passati.

In collaborazione con Vintage Market Calabria, al “Vintage Fest – Soverato 2024” ci sarà un ampio spazio con stand per esposizione e vendita di abbigliamento vintage e second hand, handmade, libri, accessori, complementi d’arredo ed illustrazioni tutti rigorosamente vintage.

E poi la Fiera del Vinile in partnership con Calabria Vinyl Market a cura di Semplicemente Dischi: esposizione e vendita di dischi in vinile, cd, musicassette, vhs, libri, poster ed altri gadget musicali.

Media Partner RVS – Radio Valentina che trasmetterà in diretta dalla Piazzetta “Giardino degli Angeli” con talk, interviste ed ospiti, tra cui Patrizia Carè, antiquaria e titolare del negozio “Vintage Soverato”, Emanuela Ferrazzo, fashion designer e Valentina Iuzzolini, beauty consultant.

Selezioni musicali vintage con dj set su vinili dall’aperitivo fino a sera. Ai giradischi Emilio Agosto per una raffinata selezione di musica rigorosamente su vinile con sonorità old-school e suoni contemporanei, in un crescendo di groove e buone vibrazioni.

Subito dopo selezionerà musica Daniele Giustra, alchimista del suono dal 1996. Fondatore del club dei sognatori di Reggio Calabria Undead, corpo e mente del progetto Selfishadows. Daniele Giustra, nella sua lunga carriera come DJ e produttore, ha condiviso il palco e la console con The Soft Moon, The Whitest Boy Alive, Adam Ficek (Babyshambles), Drab Majesty, Years of Denial, The Fuzztones, Diaframma e molti altri, portando la sua elettronica in tutta Italia. Con Antonio Lubrano ha fondato il progetto Disco Tic che mescola obscure disco, disco, italo disco, cosmic disco, synthpop, new wave nonché le rarità, da molti dimenticate, se non addirittura sconosciute. Il dj set sarà esclusivamente in vinile, per lo più in 45° propri degli archivi degli anni ’70-’80, alla riscoperta della “leggerezza” della musica di un tempo.

Sponsor di “Vintage Fest – Soverato 2024” le seguenti attività locali: Ink Trip – Studio grafico e stampa, Beltà Centro Estetologico ed Estetico di Silvio De Pace, Immobiliare Soverato di Vito Totino, Beauty Secrets Bio Shop di Valentina Iuzzolini e BiciGo Soverato.

Inoltre, presso lo stand di RVS – Radio Valentina, verrà distribuita una “Vintage Fest Card” con tanti sconti e promozioni dei partner dell’evento per aperitivo, cena e dopo cena: Amedeo Gelateria Artigianale, Brezza fish and chill, Crunch Pizzeria Popolare, Da Saverio Ristorante – Pizzeria – Bar, La Pecora Nera Bar – Gastronomia – Ristorante – Pizzeria – Paninoteca – Friggitoria, Lido San Domenico Beach, Bar & Restaurant, Miramare Lounge Bar & Restaurant, Roots Friggitoria – Paninoteca – Pokeria – Birreria, Tantō Taste of Japan – Sushi di carne e VAF – Vivendu Artigiani in Fiera.