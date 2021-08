Venerdì 06 Agosto la cantante italo nigeriana Elisabetta Eneh aka Fil Mama all’Exotica – The Lounge Club di Soverato

Venerdì 06 Agosto ore 22:00 sul palco dell’Exotica, il nuovo Lounge Club di Soverato in Via Aldo Moro (Ex Fata Morgana), Elisabetta Eneh aka Fil Mama, cantante e artista italo nigeriana che porta con sé tutta l’allegria delle sue radici africane. La passione per la musica ed il rispetto per il pubblico sono le caratteristiche che la contraddistinguono.

Essere travolti dalla sua solarità e dalla sua energia è semplice. La sua voce, profonda e avvolgente, tipica del r’n’b e del soul, ha conquistato tutti durante la sua partecipazione a “The Voice” nel 2018. Dal 2020 è la backing vocal di Zucchero Fornaciari, accanto a lui si è esibita su diversi palchi importanti, come quello del “Festival di Sanremo”.

Elisabetta Eneh, in arte Fil Mama, dalla voce elettrica e rude stupisce sin dal primo ascolto. La sua miscela unica di soul e blues ci pone davanti ad un risultato crudo e fumoso, ma nel suo stile c’è una tenerezza che colpisce nel cuore. Dal 2000 vanta diversi corsi di canto gospel, ma si definisce un’artista autodidatta. Studia con Rosa Martirano, Marcella Amoruso, Giuseppe Barbera, Giada Amadei, David Poggiolini, Giuseppe Anastasi, Carlotta Scarlatto ed il vocal coach di X-Factor Michele Fischetti. Vincitrice di numerosi premi e concorsi, riceve direttamente da Mogol la borsa di studio che le permette di accedere al CET di Mogol diplomandosi come interprete.

Parallelamente alla passione e allo studio del canto, consegue una laurea triennale in Filosofia e Scienza della Comunicazione ed una Magistrale in Linguaggi dello Spettacolo con il massimo dei voti con lode. Attiva nel panorama musicale italiano con progetti di musica soul, pop, R&B, blues e musical nonché progetti originali e inediti. Nel 2018 è stata una dei protagonisti più apprezzati del cast del programma televisivo di Rai2 “The Voice of Italy” giunto in quell’anno alla quinta edizione.